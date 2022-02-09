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Укрпошта назвала сумму инвестиций в приобретение банка

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 10:16
Укрпошта назвала сумму инвестиций в приобретение банка - Фото
Фото: Укрпошта / Flickr

Генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский заявил, что инвестиции компании в приобретение банка могут составить 1,5 млрд грн. В эту сумму входят как первоначальные инвестиции, так и докапитализация и сопутствующие расходы, сказал Смелянский во время дискуссии в Киевской школе экономики во вторник.

"Начальные инвестиции – это 500 млн грн, учитывая IТ-системы и банковскую лицензию. Остальные, включая докапитализацию, – от 500 млн грн до 1 млрд грн", – сказал Смелянский.

По его словам, Укрпошта берет за основную модель Amazon и, в частности, казахстанскую Kaspi, объединившую почту, e-commerce и банк.

Он рассчитывает, что банк Укрпошты станет третьим в Украине по количеству клиентов.

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Андрей Водяный
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