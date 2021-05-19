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"Включаем ответ". Смелянский приказал отключить терминалы банков в отделениях Укрпошты

19.05.2021, 20:05
Фото: Igor Smelyansky/Facebook

Укрпошта отключает в своих отделениях все банковские терминалы из-за принудительно перевода пенсионеров на обслуживание в банках. Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский на своей Facebook странице.  

"С сегодняшнего дня, моим приказом, выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях Укрпошты. Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там, где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства. Так что, кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов" – написал Смелянский.

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Он добавил, что Укрпошта открыла горячую линию для сбора информации от клиентов о принудительном открытии банковских счетов для получения пенсий и субсидий.

"После сбора информации будем подавать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный Кодекс Украины", – пообещал Смелянский.

По его словам, Пенсионный фонд и Управления соцзащиты "…по схеме "хочешь субсидию/пенсию — шуруй в банк" начали туда переводить даже инвалидов. Когда я обратил на это внимание, сказали, что это "эксцессы на местах". Когда эксцессы стали волной… я дал время до 17:00 сегодня (19 мая, — Ред.) это исправить", — написал Смелянский.

Поскольку никаких изменений не последовало, гендиректор распорядился отключить терминалы банков в почтовых отделениях.

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Роман Брыль
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