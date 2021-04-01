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Компании для доставки пенсий будут определять через конкурс

01.04.2021, 16:16
Компании для доставки пенсий будут определять через конкурс - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Кабинет министров принял постановление о проведении конкурсных отборов поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Постановлением вводится конкурсный механизм отбора поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий, денежной помощи по месту жительства получателей. На сегодня предоставляет такие услуги АО "Укрпошта" на монопольных условиях", – заявили в Минсоцполитики.

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Первый конкурс Пенсионный фонд должен провести до 1 сентября 2021-го. До проведения конкурса Укрпошта продолжит выплату и доставку пенсий по месту фактического проживания получателей. 

С 1 сентября 2021 выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме:

- людей с инвалидностью I группы;

- лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

- лиц, достигших 80-летнего возраста;

- получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Указанные группы лиц могут выбирать, получить пенсии через победителя конкурса или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных. Выбрать уполномоченный банк можно до 1 сентября. Также для этих групп доставку пенсий будет оплачивать ПФУ или госбюджет.  

Уполномоченные банки смогут выплачивать пенсии и пособия, и доставлять их. Доставку могут банки смогут организовывать самостоятельно или через договора с операторами почтовой связи.

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Александр Мясищев
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