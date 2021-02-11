Выплаты пенсий через банки выросли – Пенсионный фонд

В январе 2021 года сумма перечисленных пенсий на текущие счета в банках достигла 28,801 млрд грн. Об этом говорится в отчетности Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).

В январе 2020 года сумма перечисленных средств составляла 25,5 млрд грн. Динамика за 2020 год выглядит следующим образом: февраль – 25 609, 6 млн грн, март – 25 835,2 млн грн, апрель – 31 964 млн грн, май – 27 622,6 млн, июнь- 27 801,6, июль – 28 064, 8 млн грн, август - 28 216, 2 млн грн, сентябрь – 28 210 млн грн, октябрь – 28 436 млн грн, ноябрь – 28 444, 2 млн грн, декабрь – 28 544 млн грн.

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Ранее, пресс-служба ПФУ сообщала, что у 7,6 млн или 68,8 % пенсионеров получают пенсии через банки. Большинство пенсионеров (52,6%) для обслуживания выбирают Приватбанк, 36,7% пенсионеров обслуживает Ощадбанк, следом Райффайзен Банк Аваль выплачивает пенсии 4,6% пенсионерам. Остальные банки обслуживают 6,1% пенсионеров. Укрпошта выдает порядка 12 млрд грн пенсий в месяц 3,6 млн человек.

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Пенсионный фонд планирует проверить пенсионеров, которые более года не снимали пенсию с банковской карты, прежде чем продолжить им выплаты.

Пенсионный фонд сообщил, что средние расходы на пожизненное содержание 3538 судей составляют 67 961 грн на человека в месяц. В то же время, 8 млн или 74,8% украинских пенсионеров получают пенсии по возрасту в среднем размере в 3539 грн.

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Юлия Кузнецова

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