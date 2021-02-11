UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Выплаты пенсий через банки выросли – Пенсионный фонд

11.02.2021, 16:59
Выплаты пенсий через банки выросли – Пенсионный фонд - Фото
Фото - пресс-служба Пенсионного фонда

В январе 2021 года сумма перечисленных пенсий на текущие счета в банках достигла 28,801 млрд грн. Об этом говорится в отчетности Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).

В январе 2020 года сумма перечисленных средств составляла 25,5 млрд грн. Динамика за 2020 год выглядит следующим образом: февраль – 25 609, 6 млн грн, март  – 25 835,2 млн грн, апрель  – 31 964 млн грн, май  – 27 622,6 млн, июнь-  27 801,6, июль  – 28 064, 8 млн грн, август -  28 216, 2 млн грн, сентябрь – 28 210 млн грн, октябрь  – 28 436 млн грн, ноябрь – 28 444, 2 млн грн, декабрь – 28 544 млн грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Ранее, пресс-служба ПФУ сообщала, что у 7,6 млн или 68,8 % пенсионеров получают пенсии через банки. Большинство пенсионеров (52,6%) для обслуживания выбирают Приватбанк, 36,7% пенсионеров обслуживает Ощадбанк, следом Райффайзен Банк Аваль выплачивает пенсии 4,6% пенсионерам. Остальные банки обслуживают 6,1% пенсионеров. Укрпошта выдает порядка 12 млрд грн пенсий в месяц 3,6 млн человек.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

  • Пенсионный фонд планирует проверить пенсионеров, которые более года не снимали пенсию с банковской карты, прежде чем продолжить им выплаты. 

  • Пенсионный фонд сообщил, что средние расходы на пожизненное содержание 3538 судей составляют 67 961 грн на человека в месяц. В то же время, 8 млн или 74,8% украинских пенсионеров получают пенсии по возрасту в среднем размере в 3539 грн.

Читайте также: Жизнь на пенсии в Украине: от нищеты до самоубийства. Дальше – хуже. Что делать?

Юлия Кузнецова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Ощадбанк ПриватБанк пенсия ПФУ обслуживание Райффайзен счета в банках
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 