Ускорить продажу. ФГВФЛ открыл доступ к реестру активов банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с платформой ProZorro.Продажи открыли для публичного доступа реестр активов неплатежеспособных банков. Об этом сообщается на сайте Prozorro.

"По сути это единственный исчерпывающий перечень активов неплатежеспособных банков, выставляемых Фондом гарантирования вкладов через платформу ProZorro.Продажи", - отмечается в сообщении.

Какая информация содержится в реестре

По каждому объекту собраны данные и его основные характеристики - площадь, оценочная стоимость, место и заказчик торгов.

Все эти данные систематизировал и обработал Фонд гарантирования. Платформа Prozorro добавила эти данные к базе, которая теперь доступна для всех.

Все желающие смогут узнать о полном перечне выставляемого имущества обанкротившихся банков и приобрести их активы через открытую и прозрачную процедуру "голландских аукционов".

Реестр активов ФГВФЛ уже доступен в режиме 24/7 по этой ссылке - https://goo.gl/1V6LBo

Для чего нужен реестр

В реестре можно увидеть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время. Категорий много, но основных две - права требования по кредитам и имущество.

Цены на лоты находятся в диапазоне от 1 грн (по неликвидным объектам) до 1,4 млрд грн (это коммерческий объект в Одессе).

Если лот будет выставлен на аукцион, у потенциального покупателя будет достаточно времени, чтобы изучить актив, собрать дополнительную информацию и спланировать участие в аукционе (тактику, минимальную и максимальную цену и тому подобное). На это у покупателя будет от 14 до 40 рабочих дней.

Также Реестр нужен тем, кто еще не рассчитался по кредиту. С появлением реестра заемщики будут знать дату реализации своего долга. Теперь должник сможет найти его в базе по номеру кредитного договора. А затем можно будет обратиться в Фонд с предложением погасить долг, либо договориться о реструктуризации задолженности. Кредиты, которые вновь начинают обслуживаться, по правилам Фонда попадают на аукцион в последнюю очередь.

Что будет с реестром далее

Реестр будет наполняться новой информацией. Имея доступ к реестру, потенциальные покупатели смогут лучше готовиться к аукционам. Продажа активов будет более конкурентной и оперативной.

"Как результат - это увеличит поступления денег в Фонд гарантирования вкладов, которые потом пойдут на выплату компенсаций вкладчикам обанкротившихся банков", - отмечают в Prozorro.

В июне стало известно о том, что вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов отложили .

В середине июля в Нацбанке назвали условия для увеличения максимальной суммы гарантий по вкладам, которая сейчас составляет 200 000 грн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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