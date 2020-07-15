Гарантии по вкладам более 200 000 грн. НБУ назвал условия

Для повышения суммы гарантий по вкладам физлиц в банках (сейчас – 200 000 грн) необходимо решить вопрос с задолженностью Фонда гарантирования вкладов перед Минфином и сделать Ощадбанк участником Фонда. Об этом сообщила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Есть предложение сделать эти обязательства (Фонда перед Минфином) условными, очистить Фонд. Дальше к нему присоединится Ощадбанк, начнет платить, и Фонд начнет накапливать необходимую денежную массу для того, чтобы мы могли говорить о повышении гарантированной суммы", — сказала она.

Что такое ФГВФЛ и как менялась сумма гарантий по вкладам

Фонд гарантирования вкладов физлиц был создан в сентябре 1998 года. Это учреждение, занимающееся вопросами гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка.

С 21 сентября 2012 года деятельность Фонда регулируется законом "О системе гарантирования вкладов физлиц".

Первоначальный размер возмещения по вкладам (по состоянию на сентябрь 1998 года) составлял 500 грн. За период с 2008 по 2012 годы сумма возмещения была увеличена в 400 раз – до 200 000 грн. Последнее увеличение (со 150 000 грн до 200 000 грн) произошло в августе 2012 года.

После этого в Фонде неоднократно заявляли о намерении повысить сумму гарантий по вкладам до 600 000 грн и даже до 800 000 грн, однако этого не произошло.

Почему сумма гарантий по вкладам после 2012 года не увеличивалась

В период с 2014 по 2017 год, когда с рынка выводились десятки банков и их вкладчикам необходимо было выплачивать гарантированные суммы до 200 000 грн, Фонд привлек кредиты у НБУ и Минфина на сумму почти 80 млрд грн под 10-14% годовых.

Позднее долг перед НБУ был погашен, а Минфину по состоянию на 1 июня 2020 года Фонд остался должен 48,1 млрд грн и 65,7 млрд грн процентов (суммарно – 113,8 млрд грн).

“Фонд гарантирования имеет отрицательный капитал, а мы хотим повысить планку возмещения по вкладам — хотим сделать выше нынешних 200 000 грн”, — сказала Екатерина Рожкова.

Она добавила, что над решением этой проблемы совместно с Фондом работают консалтинговые компании Lazard и KPMG, консультанты из НБУ и специалисты из ЕБРР.

Как и когда может быть решена эта проблема

До конца июля Национальный банк, Минфин и Фонд гарантирования вкладов планируют решить проблему с задолженностью Фонда.

“Наша задача — до конца июля всем вместе (а первую скрипку, конечно, здесь играет Минфин, потому что это долг перед ним) принять какую-то одну из опций. То есть согласиться на вариант: сделать эти обязательства условными, заморозить или докапитализировать Фонд гарантирования”, — сказала Екатерина Рожкова.

Изначально предполагалось, что Фонд гарантирования погасит долг перед Минфином за счет продажи имущества банков-банкротов, однако, исходя из цены активов, этих денег не хватит.

Потому в Нацбанке полагают, что как только будет решена проблема с задолженностью Фонда и участником ФГВФЛ станет государственный Ощадбанк, можно будет повысить и сумму гарантий по вкладам.

В дальнейшем, по словам Рожковой, участниками Фонда гарантирования могут стать кредитные союзы и компании по страхованию жизни, регулировать деятельность которых с 1 июля 2020 года начал НБУ.

В январе директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут заявила о том, что сумма гарантий по вкладам может быть повышена до 600 000 – 800 000 грн.

21 мая Светлана Рекрут рассказала о том, что мешает повысить гарантированную сумму по вкладам.

В мае НБУ назвал условия участия лайфовых компаний и кредитных союзов в ФГВФЛ.

В мае НБУ назвал условия участия лайфовых компаний и кредитных союзов в ФГВФЛ. Также в мае Фонд гарантирования сообщил, что 55% украинцев не хранят деньги в банках.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.