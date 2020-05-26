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В Нацбанке назвали условия участия лайфовых компаний и кредитных союзов в ФГВФЛ

В Нацбанке назвали условия участия лайфовых компаний и кредитных союзов в ФГВФЛ
26.05.2020, 15:43

Екатерина Рожкова допускает их добровольное участие

Национальный банк Украины поддерживает создание системы гарантирования вкладов для клиентов компаний по страхованию жизни и кредитных союзов, заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

«Мы открыто говорим о необходимости таких гарантий. Но прежде нужно решить немало вопросов», - отметила Рожкова.

Получить гарантирование вкладов по страхованию жизни и в кредитных союзах потребители смогут при ряде условий. Это перспектива не текущего и даже не следующего года, говорит Рожкова.

Для начала нужно решить, какой именно будет модель фонда. Это может быть как отдельный фонд, так и в рамках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Но для этого придется решить вопрос долгов ФГВФЛ перед Министерством финансов и увеличения суммы гарантирования банковских вкладов. В НБУ считают, что ФГВФЛ может заниматься небанковским сектором и новый фонд не нужен.

Второе условие - сами участники страхового рынка и кредитные союзы должны быть готовы к регулярным отчислениям в Фонд и вступительным взносам. Рассматривается возможность добровольного участия компании в Фонде гарантирования. Рожкова подчеркнула, что при этом регулятор должен быть уверен в платежеспособности компаний, чтобы не повторился сценарий банковского кризиса 2014-2015 годов, когда более стойкие и надежные банки заплатили за банки с низкими стандартами.

«Фонд гарантирования вкладов создается для повышения уверенности у потребителей в случае чрезвычайных событий, а не для постоянных выплат в результате хронического некачественного управления рисками в банках», - отметила Рожкова.

Нацбанк также усилит защиту прав клиентов финкомпаний, сообщила замглавы НБУ. Рада поддержала законопроект, который распространит требования закона о потребительском кредитовании на кредиты, которые не превышают одной минимальной зарплаты (сейчас это 4723 грн. - ред.) и одного месяца. Финкомпании, как и банки, должны будут раскрывать полную информацию о кредите и реальную годовую процентную ставку, иметь ограничения по штрафам и тому подобное. Соответствующая норма начнет действовать в случае принятия закона парламентом.

  • Размер гарантированной суммы возмещения вкладов невозможно повысить, пока Фонд гарантирования вкладов физических лиц имеет большие долги перед государством, сообщили в Фонде.
  • Почти четверть украинцев занимали деньги во время карантина, а 6% рассказали о появлении больших долгов, свидетельствуют результаты исследования Active Group.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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нацбанк Катерина Рожкова фонд гарантирования вкладов физических лиц гарантирование вкладов
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