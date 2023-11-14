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В "банковском" деле против Жеваго появился новый подозреваемый, его задержали

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 12:51
В
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований задержало бывшего заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит" по подозрению в причастности к хищению 560,5 млн грн. Об этом сообщили ГБР и Офис генпрокурора.

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Ему инкриминируют ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации).

Подозреваемый входил в кредитный комитет банка, принимавший решения о выдаче кредитов одной из компаний, которую якобы контролировал бывший владелец банка бизнесмен Константин Жеваго.

"После перечисления денег на коммерческую структуру, деньги перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации", — утверждает ГБР.

Бюро собирается просить суд о мере пресечения для банкира в виде содержания под стражей.

Его имя правоохранители не называют. На момент закрытия в банке "Финансы и Кредит" было четверо заместителей председателя правления: Игорь Копертехин, Игорь Львов, Олег Шапкин и Светлана Лотоцкая.

  • НБУ признал неплатежеспособным банк "Финансы и Кредит" в 2015 году.
  • В 2019 году Жеваго сообщили о подозрении о возможной причастности к хищению 2,5 млрд грн банка. Он находится во Франции, отказавшейся выдать его Украине. В 2023 году бизнесмен получил новое подозрение в подкупе главы Верховного Суда.
  • Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году проиграл выборы в своем округе. Жеваго – один из самых богатых людей Украины.
Андрей Водяный
банкиподозрениеКонстантин ЖевагоФинансы и Кредитгбр
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