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У "банківській" справі проти Жеваго з'явився новий підозрюваний, його затримали

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14.11.2023, 12:51
У
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови правління банку "Фінанси та Кредит" за підозрою в причетності до розкрадання 560,5 млн грн. Про це повідомили ДБР та Офіс генпрокурора.

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Йому інкримінують ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації).

Підозрюваний входив до кредитного комітету банку, який ухвалював рішення про видання кредитів одній із компаній, яку нібито контролював колишній власник банку бізнесмен Костянтин Жеваго.

"Після перерахування грошей на комерційну структуру, гроші перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації", – стверджує ДБР.

Бюро збирається просити суд про запобіжний захід для банкіра у вигляді тримання під вартою.

Його імені правоохоронці не називають. На момент закриття у банку "Фінанси та Кредит" було четверо заступників голови правління: Ігор Копертехін, Ігор Львов, Олег Шапкін та Світлана Лотоцька.

  • НБУ визнав неплатоспроможним банк "Фінанси та Кредит" у 2015 році.
  • У 2019 році Жеваго повідомили про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн банку. Він знаходиться у Франції, яка відмовилась видати його Україні. У 2023 році бізнесмен отримав нову підозру в підкупі голови Верховного Суду.
  • Жеваго був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 програв вибори у своєму окрузі. Жеваго – один із найбагатших людей України.
Андрій Водяний
ДБРпідозрабанкифінанси і кредитКостянтин Жеваго
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