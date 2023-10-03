В Дию добавили услугу возврата вкладчикам средств обанкротившихся банков

Министерство цифровой трансформации и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) запустили в приложении Дия общую услугу по возврату украинцам денег из обанкротившихся банков. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Теперь, чтобы вернуть деньги, не нужно ходить по учреждениям и заполнять бумаги. Подайте заявление в приложении — и средства поступают на карту єПідтримка", – заявляют в министерстве.

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Чтобы подать заявление, необходимо:

- зайти в Дию;

- выбрать обанкротившийся банк, в котором имели счет (если вклады были в разных банках, подаются отдельные заявления);

- выбрать карту єПідтримка, на которую поступят средства;

- уточнить контактные данные;

- подписать заявление "Дия.Подписью";

Далее в течение трех рабочих дней заявление обработают, и средства поступят на счет.

Карта єПідтримка должна быть открыта в одном из пяти банков-агентов ФГВФЛ: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк.

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