В Дию добавили услугу возврата вкладчикам средств обанкротившихся банков
Министерство цифровой трансформации и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) запустили в приложении Дия общую услугу по возврату украинцам денег из обанкротившихся банков. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Теперь, чтобы вернуть деньги, не нужно ходить по учреждениям и заполнять бумаги. Подайте заявление в приложении — и средства поступают на карту єПідтримка", – заявляют в министерстве.
Чтобы подать заявление, необходимо:
- зайти в Дию;
- выбрать обанкротившийся банк, в котором имели счет (если вклады были в разных банках, подаются отдельные заявления);
- выбрать карту єПідтримка, на которую поступят средства;
- уточнить контактные данные;
- подписать заявление "Дия.Подписью";
Далее в течение трех рабочих дней заявление обработают, и средства поступят на счет.
Карта єПідтримка должна быть открыта в одном из пяти банков-агентов ФГВФЛ: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк.
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