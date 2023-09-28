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В Дие открыли доступ к реестру коррупционеров

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 12:54
В Дие открыли доступ к реестру коррупционеров - Фото
Фото: depositphotos.com

На портале "Дия" стал доступен Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.  

"Теперь каждый может проверить, причастен ли человек или бизнес к коррупции, чтобы не сотрудничать с предприятиями и людьми, имеющими коррупционный бэкграунд. Также реестр поможет журналистам и общественности разоблачать коррупционные схемы", — написал министр в соцсетях.

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Нацагентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) открыло публичный доступ к реестру коррупционеров в начале сентября 2023 года.

Реестр был закрыт с начала полномасштабного вторжения России.

На данный момент в реестре около 47 000 записей.

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров) – это портал, где содержится информация обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения. НАПК администрирует этот реестр с февраля 2019 года.
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Роман Брыль
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