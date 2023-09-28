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У Дії відкрили доступ до реєстру корупціонерів

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 12:54
У Дії відкрили доступ до реєстру корупціонерів - Фото
Фото: depositphotos.com

На порталі "Дія" став доступний Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер кожен може перевірити, чи причетна людина чи бізнес до корупції, щоб не співпрацювати з підприємствами та людьми, які мають корупційний бекграунд. Також реєстр допоможе журналістам та громадськості викривати корупційні схеми", – написав міністр у соцмережах.

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Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило публічний доступ до реєстру корупціонерів на початку вересня 2023 року.

Реєстр було закрито з початку повномасштабного вторгнення Росії.

На цей час у реєстрі близько 47 000 записів.

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів) – це портал, де міститься інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. НАЗК адмініструє цей реєстр з лютого 2019 року.
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Роман Бриль
мінцифриназкпортал Діяреєстр корупціонерів
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