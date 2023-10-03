У Дію додали послугу повернення вкладникам коштів збанкрутілих банків

Міністерство цифрової трансформації та Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) запустили у застосунку Дія спільну послугу повернення українцям грошей з банків, що збанкрутували. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Тепер, щоб повернути гроші, не потрібно ходити по установах та заповнювати папери. Подайте заяву у застосунку — і кошти надходять на карту єПідтримка", – заявляють у міністерстві.

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Щоб подати заяву, необхідно:

- зайти в Дію;

- вибрати збанкрутілий банк, у якому мали рахунок (якщо вклади були у різних банках, подаються окремі заяви);

- вибрати картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти;

- уточнити контактні дані;

- підписати заяву "Дія.Підписом";

Далі протягом трьох робочих днів заяву опрацюють, і кошти надійдуть на рахунок.

Карта єПідтримка має бути відкрита в одному з п'яти банків-агентів ФГВФО: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк.

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