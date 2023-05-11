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В Киеве будут судить экс-главу обанкротившегося банка: инкриминируют растрату 477 млн грн

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11.05.2023, 13:46
В Киеве будут судить экс-главу обанкротившегося банка: инкриминируют растрату 477 млн грн - Фото
Фото: Банк "Стандарт"

Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт против бывшего председателя правления одного из украинских банков. Ему инкриминируют пособничество в выводе из банка 477 млн грн (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса), сообщила пресс-служба Офиса.

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"Обвиняемый вместе с председателем наблюдательного совета и его заместителем в течение 2014 года способствовал растрате имущества банка в особо крупных размерах. Они оформили и выдали кредиты на подставных юридических лиц на сумму 477 млн грн, которые не были возвращены", – говорится в сообщении.

Обвинительные акты в отношении бывшего председателя наблюдательного совета и его заместителя уже находятся на рассмотрении в суде.

Офис генерального прокурора не называет ни название банка, ни имени подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на банк "Стандарт", закрытый в начале 2015 года.

По данным Фонда гарантирования вкладов, в 2013-2015 годах его владельцы и должностные лица незаконно выдали 903,8 млн грн кредитов подконтрольным фиктивным компаниям. После этого деньги конвертировали в наличные, снимали в кассах банков и использовали для оплаты по фиктивным валютным контрактам.

После банкротства банка выяснилось, что у него было всего 41 млн. грн. активов, хотя на бумаге они превышали 892 млн. грн.

21 июля 2022 года Главное следственное управление Национальной полиции сообщило о подозрении бывшему председателю правления банка "Стандарт" о пособничестве в растрате 476,76 млн грн.

С июля 2012 года по октябрь 2014 эту должность занимал Николай Мирошник, на момент банкротства банка он входил в состав наблюдательного совета банка.

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Андрей Водяный
банкибанк стандарт
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