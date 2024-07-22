В Кредобанке меняют руководство, чтобы заняться восстановлением Украины 

Глава правления Кредобанка Ежи Яцек Шугаев (Фото: Кредобанк/Facebook)

Наблюдательный совет Кредобанка прекратил полномочия председателя правления Ежи Яцека Шугаева со 2 августа 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Шугаев работал в Кредобанке шесть лет. Он был избран на должность председателя правления в 2020 году, а до этого с октября 2018 года работал на должности первого заместителя председателя правления Кредобанка.

Исполнение обязанностей председателя правления банка возложено на Войцеха Тарасюка, который избран заместителем председателя правления.

Также набсовет назначил Якуба Марека Карновского первым заместителем главы правления банка. Карновский с 2018 года является председателем наблюдательного совета Укрпошти и членом наблюдательного совета Укрзалізниці. Он покинет эти должности после начала работы в банке.

"Целью изменений в составе правления Кредобанка является увеличение роли банка в восстановлении экономики Украины. Война и ее последствия требуют более стратегического подхода к двусторонним хозяйственным связям. Якуб Карновский — один из опытнейших польских менеджеров. Он досконально знает украинский рынок" — прокомментировал Шимон Мидера, председатель правления PKO Bank Polski, который владеет 100% Кредобанка.

Якуб Карновский возглавлял польскую государственную железнодорожную компанию PKP Polskie Koleje Panstwowe SA, инвестиционный фонд PKO Bank Polski и частную инвестиционную группу Luma Holding. Он также является преподавателем и руководителем учреждения либеральной экономики Главной торговой школы (Szkoła Główna Handlowa) в Варшаве, а также опекуном и ментором студенческого научного круга по восстановлению Украины в этой школе.

Первый год полномасштабной войны Кредобанк завершил с положительным финансовым результатом в размере 142 млн грн. В прошлом году чистая прибыль банка выросла до 1,21 млрд грн. Активы банка на конец первого квартала 2024 года – 54,9 млрд грн.