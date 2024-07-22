У Кредобанку змінюють керівництво, щоб зайнятися відновленням України

Голова правління Кредобанку Єжи Яцек Шугаєв (Фото: Кредобанк/Facebook)

Наглядова рада Кредобанку припинила повноваження голови правління Єжи Яцека Шугаєва з 2 серпня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Шугаєв працював у Кредобанку шість років. Він був обраний на посаду голови правління у 2020 році, а до цього з жовтня 2018 року працював на посаді першого заступника голови правління Кредобанку.

Виконання обов'язків голови правління банку покладено на Войцеха Тарасюка, обраного заступником голови правління.

Також наглядова рада призначила Якуба Марека Карновського першим заступником голови правління банку. Карновський з 2018 року є головою наглядової ради Укрпошти та членом наглядової ради Укрзалізниці. Він залишить ці посади після початку роботи у банку.

"Метою змін у складі правління Кредобанку є збільшення ролі банку у відновленні економіки України. Війна та її наслідки вимагають більш стратегічного підходу до двосторонніх господарських зв'язків. Якуб Карновський — один із найдосвідченіших польських менеджерів. Він досконало знає український ринок" – прокоментував Шимон Мідера, голова правління PKO Bank Polski, який володіє 100% Кредобанку.

Якуб Карновський очолював польську державну залізничну компанію PKP Polskie Koleje Panstwowe SA, інвестиційний фонд PKO Bank Polski та приватну інвестиційну групу Luma Holding. Він також є викладачем та керівником закладу ліберальної економіки Головної торгової школи (Szkoła Główna Handlowa) у Варшаві, а також опікуном та ментором студентського наукового кола з відновлення України у цій школі.

Перший рік повномасштабної війни Кредобанк завершив із позитивним фінансовим результатом розміром 142 млн грн. Минулого року чистий прибуток банку зріс до 1,21 млрд грн. Активи банку на кінець першого кварталу 2024 року – 54,9 млрд грн.