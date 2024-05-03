Укрексімбанк обрав нового голову правління: хто він

Стало відомо, хто очолить третій за розміром банк України. Це буде Віктор Пономаренко з ПроКредит Банку

Фото: ProCredit Bank

Наглядова рада державного Укрексімбанку 3 травня визначила переможця конкурсу на посаду голови правління банку. Ним має стати Віктор Пономаренко, який зараз обіймає аналогічну посаду в ПроКредит Банку, повідомила пресслужба Укрексіму.

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Пономаренко розпочне роботу на посаді голови правління після погодження його кандидатури Національним банком України.

Він працює в банківській сфері з 1997 року, з 2004 року – в ПроКредит Банку в Україні. З 2012 року Пономаренко обіймає посаду голови правління ПроКредит Банку.

Закінчив Київський національний економічний університет, академію ProCredit у Фюрті (Німеччина), отримав диплом MBA в A.B. Freeman School of Business американського Університету Тулейн і є сертифікованим фінансовим аналітиком (CFA charterholder).

Зараз головою правління банку є Сергій Єрмаков, він очолює банк із березня 2022 року.

До цього з жовтня 2021 року, після скандалу з нападом на журналістів Схем під час запису інтерв’ю із тодішнім головою правління банку Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті, Єрмаков виконував обов'язки голови правління.