Укрэксимбанк выбрал нового главу правления: кто он

Стало известно, кто возглавит третий по размеру банк Украины. Это будет Виктор Пономаренко из ПроКредит Банка

Фото: ProCredit Bank

Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка 3 мая определил победителя конкурса на должность председателя правления банка. Им должен стать Виктор Пономаренко, занимающий сейчас аналогичную должность в ПроКредит Банке, сообщила пресс-служба Укрэксима.

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Пономаренко приступит к работе в должности председателя правления после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины.



Он работает в банковской сфере с 1997 года, с 2004 года – в ПроКредит Банке в Украине. С 2012 года Пономаренко занимает должность главы правления ПроКредит Банка.

Окончил Киевский национальный экономический университет, академию ProCredit в Фюрте (Германия), получил диплом MBA в A.B. Freeman School of Business американского Университета Тулейн и является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA charterholder).

Сейчас главой правления банка является Сергей Ермаков. Он возглавляет банк с марта 2022 года.

До этого с октября 2021 года, после скандала с нападением на журналистов Схем во время записи интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером прямо в его кабинете, Ермаков исполнял обязанности председателя правления.