Укрэксимбанк выбрал нового главу правления: кто он
Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка 3 мая определил победителя конкурса на должность председателя правления банка. Им должен стать Виктор Пономаренко, занимающий сейчас аналогичную должность в ПроКредит Банке, сообщила пресс-служба Укрэксима.
Он работает в банковской сфере с 1997 года, с 2004 года – в ПроКредит Банке в Украине. С 2012 года Пономаренко занимает должность главы правления ПроКредит Банка.
Окончил Киевский национальный экономический университет, академию ProCredit в Фюрте (Германия), получил диплом MBA в A.B. Freeman School of Business американского Университета Тулейн и является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA charterholder).
Сейчас главой правления банка является Сергей Ермаков. Он возглавляет банк с марта 2022 года.
До этого с октября 2021 года, после скандала с нападением на журналистов Схем во время записи интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером прямо в его кабинете, Ермаков исполнял обязанности председателя правления.
- Укрэксимбанк – третий по величине среди украинских банков по размеру активов. В июле 2023 года стало известно, что Укрэксимбанк нарушил нормативы НБУ и ему может понадобиться докапитализация.