Укрэксимбанк объявил конкурс на председателя правления: какие требования к кандидатам

Фото: Укрэксимбанк

Государственный АО "Укрэксимбанк" объявил конкурсный отбор на должность председателя правления АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", сообщает пресс-служба банка.

Одни из требований к кандидатам:

быть гражданином Украины, иметь высшее образование;

иметь опыт работы в банковском и/или финансовом секторе не менее пяти лет в совокупности, в том числе на руководящих должностях – не менее трех лет (председатель или член правления, или совета директоров, руководитель департамента);

опыт работы на руководящих должностях в средних и крупных банках, ориентированных на корпоративных клиентов. Преимуществом будет, по крайней мере, десять лет опыта работы по управлению операциями на рынках корпоративного кредитования и рынках капитала, проектного финансирования и экспортного финансирования;

не должен иметь связей (в том числе бизнес-завязей и семейных) и работать с физическими и юридическими лицами, в отношении которых применены санкции, с Российской Федерацией и республикой Беларусь, а также физическими и юридическими лицами, связанными с Российской Федерацией и республикой Беларусь.

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Подать документы на конкурс можно до 1 апреля 2024 года. После этого наблюдательный совет выберет 5 претендентов, с которыми до 6 мая проведет собеседования.

К процессу отбора будут приглашены представители международных организаций и посольств "Большой семерки" в качестве независимых наблюдателей (без права голоса).