Укрексімбанк оголосив конкурс на голову правління: які вимоги до кандидатів

Фото: Укрексімбанк

Державний АТ "Укрексімбанк" оголосив конкурсний відбір на посаду голови правління АТ "Державний експортно-імпортний банк України", інформує пресслужба банку.

Одні з вимог до кандидатів:

бути громадянином України, мати вищу освіту;

мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п’яти років у сукупності, зокрема на керівних посадах – не менше трьох років (голова або член правління, або ради директорів, керівник департаменту);

досвід роботи на керівних посадах в середніх та великих банках, орієнтованих на корпоративних клієнтів. Перевагою буде принаймні десять років досвіду роботи з управління операціями на ринках корпоративного кредитування та ринках капіталу, проєктного фінансування та експортного фінансування;

не повинен мати зв’язків (зокрема бізнес-зав’язків та сімейних зав’язків) та працювати з фізичними та юридичними особами, щодо яких застосовані санкції, з Російською Федерацією та республікою Білорусь, а також фізичними та юридичними особами, пов’язаними з Російською Федерацією та республікою Білорусь.

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Подати документи на конкурс можна включно до 1 квітня 2024 року. Після цього наглядова рада обере п'ять претендентів з якими до 6 травня проведе співбесіди.

До процесу відбору будуть запрошені представники міжнародних організацій та посольств "Великої сімки" як незалежні спостерігачі (без права голосу).