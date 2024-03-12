Укрексімбанк оголосив конкурс на голову правління: які вимоги до кандидатів
Державний АТ "Укрексімбанк" оголосив конкурсний відбір на посаду голови правління АТ "Державний експортно-імпортний банк України", інформує пресслужба банку.
Одні з вимог до кандидатів:
- бути громадянином України, мати вищу освіту;
- мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п’яти років у сукупності, зокрема на керівних посадах – не менше трьох років (голова або член правління, або ради директорів, керівник департаменту);
- досвід роботи на керівних посадах в середніх та великих банках, орієнтованих на корпоративних клієнтів. Перевагою буде принаймні десять років досвіду роботи з управління операціями на ринках корпоративного кредитування та ринках капіталу, проєктного фінансування та експортного фінансування;
- не повинен мати зв’язків (зокрема бізнес-зав’язків та сімейних зав’язків) та працювати з фізичними та юридичними особами, щодо яких застосовані санкції, з Російською Федерацією та республікою Білорусь, а також фізичними та юридичними особами, пов’язаними з Російською Федерацією та республікою Білорусь.
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Подати документи на конкурс можна включно до 1 квітня 2024 року. Після цього наглядова рада обере п'ять претендентів з якими до 6 травня проведе співбесіди.
До процесу відбору будуть запрошені представники міжнародних організацій та посольств "Великої сімки" як незалежні спостерігачі (без права голосу).
- Укрексімбанк – один з трьох найбільших банків, у яких на кінець 2023 року були проблеми з капіталом.
- У січні 2024 року Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, яке дозволяє наглядовій раді державного Укрексімбанку, призначеній ще у травні 2023 року, розпочати роботу в неповному складі.