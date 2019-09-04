В НАБУ заявляют, что не изымали документы адвокатов ПриватБанка

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) не изымали документацию о юристах ПриватБанка, которая касается судебного процесса банка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком суде Англии. Об этом в пресс-службе НАБУ сообщили на запрос hromadske.

"Также информируем, что детективы НАБУ при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве не изымали документов ПриватБанка относительно тактики и стратегии действий адвокатов в Высоком суде Англии", - говорится в ответе НАБУ.

В антикоррупционном бюро отказались прокомментировать, в чем именно подозревают ПриватБанк, ссылаясь на тайну следствия.