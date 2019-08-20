В Нацбанке назвали причины укрепления гривни

Гривня укрепилась из-за спроса иностранцев на украинские активы, благоприятных условий торговли для экспортеров, переводов трудовых мигрантов из-за рубежа и малого объема вывода дивидендов заграницу. Об этом заявил замглавы Национального банка (НБУ) Дмитрий Сологуб в ходе круглого стола в Киеве 20 августа.

"Первый фактор, разумеется, это поведение нерезидентов. Мы видим, как они увеличили спрос на украинские активы, прежде всего, на ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма - ред.). Сейчас их вложения составляют примерно 92 млрд грн", - сказал Сологуб.

По его словам, утверждения, что это краткосрочный капитал, не соответствует действительности: "Бумаги по погашению менее года, то есть краткосрочные бумаги, по остаточному сроку погашения составляют лишь треть от всех ОВГЗ, находящихся у нерезидентов".

С начала года Нацбанк смог выкупить на межбанковском валютном рынке $2,9 млрд, и не помешать укреплению гривны, отметил замглавы НБУ.

"Второй фактор - хорошие условия для торговли. Если посмотреть на наш платежный баланс, то НБУ улучшил прогноз с 3,3% от ВВП до 3,6%. Мы видим благоприятную экспортную конъюнктуру, достаточно низкие цены на наш импортный товар, прежде всего нефть и газ", - сказал Сологуб.

Третий фактор - рост переводов от украинских граждан, работающих за рубежом, четвертый - покупка инвесторами акций компаний.

"И в этом году мы видим меньше вывода дивидендов из Украины. Это достаточно интересный фактор. НБУ снял все ограничения по выводу дивидендов из страны, но объемы репатриации не выросли… Мы видим, что инвесторы, работающие в Украине, эти деньги не выводят, а реинвестируют. Поэтому снижаются объемы репатриации дивидендов", - сказал он.

С начала года гривня выросла к доллару на 9,1%, возглавив топ самых укрепившихся валют мира.

выросла к доллару на 9,1%, возглавив топ самых укрепившихся валют мира. Приток валюты позволил Нацбанку пополнять международные резервы. За июль они выросли почти на 6%, до $21,84 млрд. Последний раз на таком уровне международные резервы Украины находились летом 2013 года.

Читайте также: Украина побила рекорд размещения ОВГЗ. Что дальше?