В НБУ хотят повысить конкуренцию банков за срочные вклады населения

Фото: пресс-служба НБУ

В Национальном банке рассматривают возможность изменения параметров операционного дизайна процентной политики для усиления конкуренции банков за срочные вклады населения в гривне. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на стенограмму дискуссии членов Комитета по монетной политике, которая состоялась накануне объявления о повышении учетной ставки до 14,5%.

Под операционным дизайном монетарной политики подразумевается совокупность инструментов, используемых центральным банком для осуществления монетарной политики, и взаимосвязей между ними.

Члены КМП предполагают дальнейшее усиление процентной политики в ближайшие месяцы для обеспечения должной привлекательности гривневых активов, удержания инфляционных ожиданий под контролем и возвращения инфляции на траекторию устойчивого замедления.

Повышение учетной ставки до 14,5% поддержали семь из 11 членов КМП. Они согласились, что повышение учетной ставки на 1 п. п. поддержит реальную доходность срочных гривневых депозитов, а также станет четким сигналом для экономических агентов, что НБУ готов действовать решительно, чтобы сдержать инфляционное давление.

Три члена КМП высказались за повышение учетной ставки до 14% в январе. По их мнению, это решение позволит поддерживать уровень реальной учетной ставки в положительной плоскости в последующие месяцы, в то же время будет иметь минимальное влияние на кредитование.

Один член КМП высказался за повышение учетной ставки до 15% в январе. По его мнению, учитывая текущую динамику вложений в гривневые инструменты для сбережений и значительный спрос на валюту, НБУ следует решительными шагами поддержать привлекательность гривневых активов.