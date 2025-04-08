В НБУ назвали Нову пошту "по сути" первым готовым оператором финансовой инклюзии

Фото: NovaPay

Нова пошта де-факто уже стала оператором финансовой инклюзии и без специального закона, сказала первая заместитель НБУ Екатерина Рожкова в интервью Интерфаксу-Украина.

"Нова пошта – это по сути уже готовый оператор финансовой инклюзии, без всякого специального закона. Они работают практически на передовой. Идут последними с территорий, охваченных боевыми действиями, и приходят первыми после деоккупации. И имеют классные сервисы. Мы постепенно имплементируем европейскую платежную директиву, поэтому надеюсь, подобных участников рынка будет становиться больше", — сказала она.

По словам Рожковой, NovaPay владеет значительной долей на рынке гривневых переводов внутри страны – 32% в 2023 и 21% в 2024 году.

"Это пример удачных инвестиций в технологии. Кто достаточно инвестирует, стирает грань между сервисами. Понятно, что компания не будет выдавать сложных корпоративных кредитов. Но их покупатель получает все необходимые сервисы в одном пакете: покупая товар, расплачивается или берет кредит на месте, а не бежит в банк. Это очень удобно. Они уже достойно конкурируют на рынке", – сказала она.

NovaPay планирует получить упрощенную банковскую лицензию, говорил в ноябре 2024 года ее совладелец Вячеслав Климов.