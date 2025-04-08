В НБУ назвали Нову пошту "по суті" першим готовим оператором фінансової інклюзії

Фото: NovaPay

Нова пошта де-факто вже стала оператором фінансової інклюзії й без спеціального закону, сказала перша заступниця НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна.

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"Нова пошта – це по суті вже готовий оператор фінансової інклюзії, без жодного спеціального закону. Вони працюють практично на передовій. Ідуть останніми із територій, охоплених бойовими діями, і приходять першими після деокупації. І мають класні сервіси. Ми поступово імплементуємо європейську платіжну директиву, тож сподіваюсь, подібних учасників ринку ставатиме більше", – сказала вона.

За словами Рожкової, NovaPay володіє значною часткою на ринку гривневих переказів усередині країни – 32% у 2023 та 21% у 2024 році.

"Це приклад вдалих інвестицій в технології. Хто достатньо інвестує, стирає межу між сервісами. Зрозуміло, що компанія не видаватиме складних корпоративних кредитів. Але їхній покупець отримує всі потрібні сервіси в одному пакеті: купуючи товар, розплачується чи бере кредит на місці, а не біжить до банку. Це дуже зручно. Вони вже гідно конкурують на ринку", – сказала вона.

NovaPay планує отримати спрощену банківську ліцензію, говорив у листопаді 2024 року її співвласник Вячеслав Климов.