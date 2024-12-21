В НБУ рассказали, как будут работать банки в новогодние дни
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил график работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок функционирования банковской системы в заключительные дни 2024 года и в начале 2025-го. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Работа СЭП в период праздников
В течение указанного периода СЭП, как и в течение всего 2024 года, будет функционировать круглосуточно в режиме 24/7 с датой текущего календарного дня в соответствии с технологическим регламентом.
По просьбе Государственной казначейской службы Украины установлены ограничения на осуществление операций в СЭП в связи с завершением отчетного года. В связи с этим:
30 декабря 2024 года:
- СЭП работает в стандартном режиме 24/7.
- Валютный рынок, депозитарий НБУ, а также другие системы Нацбанка функционируют в обычном режиме.
- Платежи в иностранной валюте, осуществляемые через НБУ и Укрэксимбанк от имени Казначейства, производятся до 13:00.
- Расчеты по погашению и обслуживанию государственного долга между Казначейством и НБУ в национальной валюте проводятся до 16:00.
31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года:
- СЭП работает в штатном режиме 24/7.
- Однако через СЭП не будут приниматься платежные и информационные сообщения от Казначейства и в адрес Казначейства.
- Остальные системы Нацбанка, валютный рынок и депозитарий работают в обычном режиме.
Банковские учреждения страны продолжают работать по обычному графику без изменений, отметили в НБУ.