В НБУ рассказали, как будут работать банки в новогодние дни

Национальный банк Украины определил режим работы СЭП и банковской системы на конец 2024 года

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Национальный банк Украины (НБУ) утвердил график работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок функционирования банковской системы в заключительные дни 2024 года и в начале 2025-го. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Работа СЭП в период праздников

В течение указанного периода СЭП, как и в течение всего 2024 года, будет функционировать круглосуточно в режиме 24/7 с датой текущего календарного дня в соответствии с технологическим регламентом.

По просьбе Государственной казначейской службы Украины установлены ограничения на осуществление операций в СЭП в связи с завершением отчетного года. В связи с этим:

30 декабря 2024 года:

СЭП работает в стандартном режиме 24/7.

Валютный рынок, депозитарий НБУ, а также другие системы Нацбанка функционируют в обычном режиме.

Платежи в иностранной валюте, осуществляемые через НБУ и Укрэксимбанк от имени Казначейства, производятся до 13:00.

Расчеты по погашению и обслуживанию государственного долга между Казначейством и НБУ в национальной валюте проводятся до 16:00.

31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года:

СЭП работает в штатном режиме 24/7.

Однако через СЭП не будут приниматься платежные и информационные сообщения от Казначейства и в адрес Казначейства.

Остальные системы Нацбанка, валютный рынок и депозитарий работают в обычном режиме.

Банковские учреждения страны продолжают работать по обычному графику без изменений, отметили в НБУ.