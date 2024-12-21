У НБУ розповіли, як працюватимуть банки у новорічні дні

Національний банк України визначив режим роботи СЕП і банківської системи на кінець 2024 року

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Національний банк України (НБУ) затвердив графік роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок функціонування банківської системи в завершальні дні 2024 року та на початку 2025-го. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Робота СЕП у період свят

Протягом зазначеного періоду СЕП, як і протягом усього 2024 року, функціонуватиме цілодобово у режимі 24/7 із датою поточного календарного дня відповідно до технологічного регламенту.

На прохання Державної казначейської служби України встановлено обмеження на здійснення операцій у СЕП у зв’язку із завершенням звітного року. У зв’язку з цим:

30 грудня 2024 року:

СЕП працює у стандартному режимі 24/7.

Валютний ринок, депозитарій НБУ, а також інші системи Нацбанку функціонують у звичайному режимі.

Платежі в іноземній валюті, які здійснюються через НБУ та Укрексімбанк від імені Казначейства, виконуються до 13:00.

Розрахунки з погашення та обслуговування державного боргу між Казначейством та НБУ у національній валюті проводяться до 16:00.

31 грудня 2024 року та 1 січня 2025 року:

СЕП працює у штатному режимі 24/7.

Однак через СЕП не будуть прийматися платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Казначейства.

Інші системи Нацбанку, валютний ринок і депозитарій працюють у звичайному режимі.

Банківські установи країни продовжують працювати за звичайним графіком без змін, зазначили у НБУ.