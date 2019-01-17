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Конституционный суд Польши отменил "запрет бандеризма"
17.01.2019, 13:12

В Ощадбанке рассказали, сколько задолжала ему Россия

В Ощадбанке рассказали, сколько задолжала ему Россия

По словам главы банка, Ощадбанк начислил РФ $5 млн долга в рамках решения Арбитражного суда в Париже

Ощадбанк начислил $5 млн долга России в рамках решения Арбитражного суда в Париже о компенсации убытков за утраченные в оккупированном Крыму инвестиции. Об этом Новому Времени заявил председатель правления банка Андрей Пышный.

"Если брать (отсчет – ред.) с момента, когда было вынесено судебное решение, до сегодняшнего дня, уже было насчитано $5 млн ", - сказал он.

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Напомним, в конце августа 2016 года Ощадбанк подал против страны-агрессора иск со всей доказательной базой о возмещении более $1 млрд потерь в результате незаконной оккупации и аннексии Крыма.

В конце ноября 2018-го Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование банка, однако российский Минюст не признал это решение. В связи с этим Ощадбанк поставил Россию "на счетчик".

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Теги: арбитражный суд в париже, утраченные инвестиции, долг россии перед ощадбанком, компенсация рф
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