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Боты:
25.01.2019, 15:58

В отделениях ПриватБанка появятся ридеры для ID-паспортов

В отделениях ПриватБанка появятся ридеры для ID-паспортов

Все отделения банка оснастят бесконтактными ридерами

Государственный ПриватБанк в марте установит в своих отделениях бесконтактные ридеры, чтобы считывать данные с паспортов нового образца. Об этом клиентов оповестил бот ПриватБанка.

"Свежая новость – в марте все отделения ПриватБанка будут оснащены специальными бесконтактными ридерами для ID карт - паспортов нового образца. Считывания данных из документов будет проходить автоматически", - отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее ПриватБанк, Mastercard и WOG запустили новую услугу – "наличные на кассе".

Также  ПриватБанк намерен заменить новыми моделями четвертую часть из 7 тысяч действующих банкоматов.

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Теги: ПриватБанк
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