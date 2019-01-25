В отделениях ПриватБанка появятся ридеры для ID-паспортов

Государственный ПриватБанк в марте установит в своих отделениях бесконтактные ридеры, чтобы считывать данные с паспортов нового образца. Об этом клиентов оповестил бот ПриватБанка.

"Свежая новость – в марте все отделения ПриватБанка будут оснащены специальными бесконтактными ридерами для ID карт - паспортов нового образца. Считывания данных из документов будет проходить автоматически", - отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее ПриватБанк, Mastercard и WOG запустили новую услугу – "наличные на кассе".

Также ПриватБанк намерен заменить новыми моделями четвертую часть из 7 тысяч действующих банкоматов.