В Польше запущена процедура трибунала для главы Нацбанка. Он друг Качиньского

Адам Глапиньский (Фото: EPA / RADEK PIETRUSZKA)

Депутаты польского Сейма во вторник, 26 марта, подали ходатайство о привлечении к ответственности главы Национального банка Адама Глапиньского к ответственности перед Государственным трибуналом (суд о нарушениях конституции для высших чиновников). Как сообщает PAP, под ним подписалось более 190 депутатов коалиции, процедура может затянуться на срок от шести до 12 месяцев.

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Глапиньского назначила на должность предыдущая власть – партия "Право и справедливость". Он считает лидера ПиС Ярослава Качиньского другом.

Новое коалиционное правительство во главе с Дональдом Туском считает, что Глапиньский злоупотреблял своими полномочиями – пытался помочь ПиС победить на выборах в октябре 2023 года. За месяц до выборов польский центробанк снизил процентные ставки на 0,75 п.п., хотя инфляция в стране оставалась на двузначном уровне. Новая польская коалиция назвала такой шаг политически мотивированным.

В ходатайстве депутатов перечисляют еще семь обвинений, в том числе косвенное финансирование бюджетного дефицита путем покупки облигаций государственного казначейства, вмешательство в валютный рынок без согласования с правлением центробанка, политизация центрального банка, выделение себе квартальных премий, введение министра финансов в заблуждение во время подготовки проекта на 2024 год.

Обращение депутатов должно рассмотреть конституционный комитет Сейма. Если заявка отвечает всем требованиям, у Глапиньского будет 30 дней для подачи письменных объяснений.

В течение следующих месяцев комитет должен проанализировать все документы и допросить свидетелей. После этого он должен решить – привлечь лицо к ответственности перед Государственным трибуналом или прекратить разбирательство.

В начале 2024 года польское правительство уже пыталось уволить главу Центробанка, но суд запретил.

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