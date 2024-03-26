В Польше запущена процедура трибунала для главы Нацбанка. Он друг Качиньского
Депутаты польского Сейма во вторник, 26 марта, подали ходатайство о привлечении к ответственности главы Национального банка Адама Глапиньского к ответственности перед Государственным трибуналом (суд о нарушениях конституции для высших чиновников). Как сообщает PAP, под ним подписалось более 190 депутатов коалиции, процедура может затянуться на срок от шести до 12 месяцев.
Глапиньского назначила на должность предыдущая власть – партия "Право и справедливость". Он считает лидера ПиС Ярослава Качиньского другом.
Новое коалиционное правительство во главе с Дональдом Туском считает, что Глапиньский злоупотреблял своими полномочиями – пытался помочь ПиС победить на выборах в октябре 2023 года. За месяц до выборов польский центробанк снизил процентные ставки на 0,75 п.п., хотя инфляция в стране оставалась на двузначном уровне. Новая польская коалиция назвала такой шаг политически мотивированным.
В ходатайстве депутатов перечисляют еще семь обвинений, в том числе косвенное финансирование бюджетного дефицита путем покупки облигаций государственного казначейства, вмешательство в валютный рынок без согласования с правлением центробанка, политизация центрального банка, выделение себе квартальных премий, введение министра финансов в заблуждение во время подготовки проекта на 2024 год.
Обращение депутатов должно рассмотреть конституционный комитет Сейма. Если заявка отвечает всем требованиям, у Глапиньского будет 30 дней для подачи письменных объяснений.
В течение следующих месяцев комитет должен проанализировать все документы и допросить свидетелей. После этого он должен решить – привлечь лицо к ответственности перед Государственным трибуналом или прекратить разбирательство.
- В начале 2024 года польское правительство уже пыталось уволить главу Центробанка, но суд запретил.
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