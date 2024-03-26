У Польщі запустили процедуру трибуналу для голови Нацбанку. Він друг Качинського

Адам Глапінський (Фото: EPA / RADEK PIETRUSZKA)

Депутати польського Сейму у вівторок, 26 березня, подали клопотання про притягнення до відповідальності голови Національного банку Адама Глапінського до відповідальності перед Державним трибуналом (суд щодо порушень конституції для вищих чиновників). Як повідомляє PAP, під ним підписалися понад 190 депутатів коаліції, процедура може тривати від шести до 12 місяців.

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Глапінського призначила на посаду попередня влада – партія "Право і справедливість". Він вважає лідера ПіС Ярослава Качинського другом.

Новий коаліційний уряд на чолі з Дональдом Туском вважає, що Глапінський зловживав своїми повноваженнями – намагався допомогти ПіС перемогти на виборах у жовтні 2023 року. За місяць до виборів польський центробанк знизив процентні ставки на 0,75 в.п., хоча інфляція в країні залишалась на двознаковому рівні. Нова польська коаліція назвала такий крок політично мотивованим.

У клопотанні депутатів перераховують ще сім звинувачень, зокрема непряме фінансування бюджетного дефіциту шляхом купівлі облігацій державного казначейства, втручання в валютний ринок без погодження з правлінням центробанку, політизація центрального банку, виділення собі квартальних премій, введення міністра фінансів в оману під час підготовки проєкту бюджету на 2024 рік.

Звернення депутатів має розглянути конституційний комітет Сейму. Якщо заявка відповідає всім вимогам, у Глапінського буде 30 днів на подання письмових пояснень.

Протягом наступних місяців комітет повинен проаналізувати всі документи та допитати свідків. Після цього він має вирішити – притягнути особу до відповідальності перед Державним трибуналом чи припинити розгляд.

На початку 2024 року польський уряд пробував звільнити голову Центробанку, але суд заборонив.

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