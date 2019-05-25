В Сбербанке оценили шансы продать свою украинскую "дочку"

Продажа украинской "дочки" Сбербанка России в ближайшие полгода нереальна. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на президента-председателя правления российского банка Германа Грефа.

По его словам, новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас не до вопроса с "дочкой" Сбербанка. "Я боюсь, что в ближайшие полгода будет точно не до нас. Потом возможны какие-то консультации, конечно, будем возобновлять попытки (продать – Ред.)", - добавил он.

Напомним, Сбербанк несколько раз пытался продать свой украинский актив, но Национальный банк каждый раз не давал на это согласия.

В сентябре 2018 года Нацбанк в третий раз отказал белорусскому Паритетбанку в покупке 100% уставного капитала Сбербанка Украина. Официальная причина - несоответствие банка требованиям украинского законодательства.

К украинскому Сбербанку также проявлял интерес белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который планировал купить находящийся в госсобственности Беларуси Паритетбанк и через него - украинскую "дочку" Сбербанка РФ. Однако впоследствии сделка на $50 млн так и не состоялась.

Кроме того, у Сбербанка была договоренность о продаже украинского актива другой группе инвесторов, но сделка также оказалась безуспешной. В июле 2017 года НБУ отказал бизнесмену Григорию Гусельникову и сыну владельца НК Русснефть Михаила Гуцериева Саиду в согласовании покупки существенной доли в украинском Сбербанке.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2019 года "дочка" Сбербанка в Украине получила 1,017 млрд.