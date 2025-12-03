В Слуге народа заявили, что вопрос НДС для ФОПов пока снят с повестки дня

Флаг на здании Верховной Рады (Фото: EPA / Сергей Долженко)

Несколько депутатов Верховной Рады из фракции "Слуга народа" заявили в среду, что вопрос введения налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей пока снят с повестки дня.

"Только что на встрече фракции было озвучено, что вопрос ФОПов и НДС пока вообще не обсуждается и снят с повестки дня. Голосов на это точно нет. И государство будет искать другие источники наполнения бюджета", – написал в Facebook нардеп Игорь Фрис.

Депутат Игорь Марчук также заявил, что "на сегодня этот вопрос снят с повестки дня".

"Скорее всего, уже в начале нового года состоится еще одна встреча нашей фракции с высшим политическим руководством государства, на которой будет согласовано финальное решение", – добавил он в Facebook.