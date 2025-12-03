В Слуге народа заявили, что вопрос НДС для ФОПов пока снят с повестки дня
Андрей Водяный
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Несколько депутатов Верховной Рады из фракции "Слуга народа" заявили в среду, что вопрос введения налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей пока снят с повестки дня.
"Только что на встрече фракции было озвучено, что вопрос ФОПов и НДС пока вообще не обсуждается и снят с повестки дня. Голосов на это точно нет. И государство будет искать другие источники наполнения бюджета", – написал в Facebook нардеп Игорь Фрис.
Депутат Игорь Марчук также заявил, что "на сегодня этот вопрос снят с повестки дня".
"Скорее всего, уже в начале нового года состоится еще одна встреча нашей фракции с высшим политическим руководством государства, на которой будет согласовано финальное решение", – добавил он в Facebook.
- Украина и МВФ 26 ноября договорились о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $8,1 млрд. Соглашение пока достигнуто на техническом уровне (Staff Level Agreement) и должно быть одобрено Советом директоров фонда в ближайшие недели после принятия государственного бюджета и получения адекватных финансовых гарантий от других доноров Украины.
- По неофициальной информации, правительство согласилось отменить некоторые налоговые льготы, чтобы получить новое финансирование от МВФ, и в частности ввести НДС для ФОПов, которые сообщают о годовом доходе более 1 млн грн.
