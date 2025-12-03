В Слузі народу заявили, що питання ПДВ для ФОПів поки що зняте з порядку денного
Кілька депутатів Верховної Ради з фракції "Слуга народу" заявили у середу, що питання щодо запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців поки що зняте з порядку денного.
"Щойно на зустрічі фракції було озвучено, що питання ФОП і ПДВ наразі взагалі не обговорюється і знято з порядку денного. Голосів на це точно немає. І держава шукатиме інші джерела наповнення бюджету", – написав у Facebook нардеп Ігор Фріс.
Депутат Ігор Марчук також заявив, що "на сьогодні це питання знято з порядку денного".
"Швидше за все, вже на початку нового року відбудеться ще одна зустріч нашої фракції з вищим політичним керівництвом держави, на якій буде узгоджене фінальне рішення", – додав він у Facebook.
- Україна і МВФ 26 листопада домовилися про нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на $8,1 млрд. Угода поки що досягнута на технічному рівні (Staff Level Agreement) і має бути схвалена Радою директорів фонду найближчими тижнями після ухвалення державного бюджету й отримання адекватних фінансових гарантій від інших донорів України.
- За неофіційною інформацією, уряд погодився скасувати деякі податкові пільги, щоб отримати нове фінансування від МВФ, і зокрема запровадити ПДВ для ФОПів, які повідомляють про річний дохід понад 1 млн грн.
