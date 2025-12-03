В Слузі народу заявили, що питання ПДВ для ФОПів поки що зняте з порядку денного

Прапор на будівлі Верховної Ради (Фото: EPA / Сергій Долженко)

Кілька депутатів Верховної Ради з фракції "Слуга народу" заявили у середу, що питання щодо запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців поки що зняте з порядку денного.

"Щойно на зустрічі фракції було озвучено, що питання ФОП і ПДВ наразі взагалі не обговорюється і знято з порядку денного. Голосів на це точно немає. І держава шукатиме інші джерела наповнення бюджету", – написав у Facebook нардеп Ігор Фріс.

Депутат Ігор Марчук також заявив, що "на сьогодні це питання знято з порядку денного".

"Швидше за все, вже на початку нового року відбудеться ще одна зустріч нашої фракції з вищим політичним керівництвом держави, на якій буде узгоджене фінальне рішення", – додав він у Facebook.