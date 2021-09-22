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В Украине появилась новая банковская группа. Кто собственники

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 12:00
В Украине появилась новая банковская группа. Кто собственники - Фото
Фото: Конкорд Банк/Facebook

Национальный банк Украины признал банковскую группу Конкорд. Ответственным юрлицом группы является АТ "АКБ Конкорд", говорится в сообщении НБУ.   

В состав банковской группы вошли: акционерный банк Конкорд, компании Корд Пей и Электроник Пеймент Солюшнс (Великобритания).  

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Контролерами банковской группы являются Юлия Соседка и Елена Соседка.  

Конкорд стала 25-й банковской группой, действующей в Украине. 

Банк Конкорд зарегистрирован в 2006 году в Днепре. В 2012 году бенефициарными собственниками банка стали Юлия и Елена Соседка. С этого периода банк открыл 14 отделений: 4 в Днепре, 3 в Киеве, 2 в Одессе, а также во Львове, Кривом Роге, Запорожье, Новомосковске и Харькове. 

Елена Соседка была депутатом Днепропетровского облсовета, до июня 2014 года являлась членом фракции Партии регионов. Ее супруг Вячеслав Мишалов осенью 2015 года стал депутатом Днепропетровского горсовета по списку партии Самопомощь, с марта 2016-го по ноябрь 2017-го был секретарем Днепропетровского горсовета.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов в 2,8 млрд грн  банк Конкорд занимал 43-е место среди действующих банков в Украине. 

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Роман Брыль
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Национальный банк Украины банковская группа Конкорд банк
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