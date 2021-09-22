В Украине появилась новая банковская группа. Кто собственники

Банк Конкорд зарегистрирован в 2006 году в Днепре. В 2012 году бенефициарными собственниками банка стали Юлия и Елена Соседка. С этого периода банк открыл 14 отделений: 4 в Днепре, 3 в Киеве, 2 в Одессе, а также во Львове, Кривом Роге, Запорожье, Новомосковске и Харькове.

Елена Соседка была депутатом Днепропетровского облсовета, до июня 2014 года являлась членом фракции Партии регионов. Ее супруг Вячеслав Мишалов осенью 2015 года стал депутатом Днепропетровского горсовета по списку партии Самопомощь, с марта 2016-го по ноябрь 2017-го был секретарем Днепропетровского горсовета.