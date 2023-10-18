В Украине пять лет нет спроса на создание новых банков – НБУ

В последние пять лет Национальный банк Украины не получил ни одного пакета документов на создание новых банков. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник в интервью Интерфакс-Украина.

"Количество обращений от небанковских игроков тоже на низком уровне, в то же время в этом году спрос выше по сравнению с 2022 годом", – сказал он.

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Олейник уточнил, что с начала этого года Нацбанк получил более двух десятков обращений – большинство от финкомпаний и лизингодателей, есть также страховые компании, тогда как в прошлом году было всего шесть заявлений.

"Из них половина отклонена, остальные еще на рассмотрении", – добавил он.

По словам замглавы НБУ, спрос на перелицензирование участников платежного рынка на получение лицензии на предоставление финансовых платежных услуг возрос. С начала года за такой лицензией обратились 70 небанковских учреждений, 55 из них обращались несколько раз.

Для регистрации банковского учреждения минимальный размер уставного капитала на момент государственной регистрации юридического лица, умышленно осуществлявшего банковскую деятельность, не может быть менее 500 000 000 грн. Вместе с тем НБУ может установить и более высокий размер уставного капитала для отдельных юридических лиц, которые намерены осуществлять банковскую деятельность, в зависимости от их специализации.