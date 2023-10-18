В Україні п'ять років немає попиту на створення нових банків – НБУ

За останні п'ять років Національний банк України не отримав жодного пакета документів на створення нових банків. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Кількість звернень від небанківських гравців теж на низькому рівні, водночас цього року попит вищий порівняно з 2022 роком", – сказав він.

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Олійник уточнив, що від початку цього року Нацбанк отримав понад два десятки звернень – більшість від фінкомпаній і лізингодавців, є також страхових компаній, тоді як торік було лише шість заяв.

"З них половину відхилено, решта ще на розгляді", – додав він.

За словами заступника голови НБУ, попит на переліцензування учасників платіжного ринку на отримання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг зріс. З початку року по таку ліцензію звернулися 70 небанківських установ, 55 із них зверталися кілька разів.

Для реєстрації банківської установи мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка навмисно здійснювала банківську діяльність, не може бути менше ніж 500 000 000 грн. Разом з тим, НБУ може встановити і більш високий розмір статутного капіталу для окремих юридичних осіб, що мають намір здійснювати банківську діяльність, в залежності від їх спеціалізації.