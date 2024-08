ВАКС разрешил заочное следствие по топ-менеджеру ПриватБанка времен Коломойского

Фото: depositphotos.com

Высший антикоррупционный суд 21 августа разрешил НАБУ проводить заочное расследование в отношении бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка Людмилы Шмальченко. Об этом сообщается в судебном реестре и на сайте Офиса генпрокурора.

Она находится в розыске в рамках расследования дела ПриватБанка, ей инкриминируется ч. 5 ст. 191 (присвоение), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Решение ВАКС откроет путь к заочному суду над ней.

По данным НАБУ, в декабре 2016 года за считанные дни до национализации ПриватБанка его менеджмент вывел из банка 8,2 млрд гривен путем списания обязательства компаний-нерезидентов Louis Dreyfus Co Suisse SA и Quadra Commodities SA перед латвийским AS Privatbank, заменив должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанком компанию Claresholm Marketing Ltd (Британские Виргинские острова).

Шмальченко инкриминируют укрывательство преступления и устранение препятствий для его совершения. В частности, ее обвиняют в подделке протокола кредитного комитета ПриватБанка задним числом.

В этом же эпизоде подозреваемым проходит бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет, также находящийся в международном розыске, и бывшая начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства Надежда Конопкина.

После ПриватБанка Людмила Шмальченко была финансовым директором Fintech Band, вышла из состава основателей компании в 2021 году после получения подозрения.