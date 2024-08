ВАКС дозволив заочне слідство щодо топменеджерки ПриватБанку часів Коломойського

Фото: depositphotos.com

Вищий антикорупційний суд 21 серпня дозволив НАБУ проводити заочне розслідування стосовно колишньої заступниці голови правління ПриватБанку Людмили Шмальченко. Про це повідомляється в судовому реєстрі та на сайті Офісу генпрокурора.

Вона перебуває у розшуку в межах розслідування справи ПриватБанку, їй інкримінують ч. 5 ст. 191 (привласнення), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Рішення ВАКС відкриє шлях до заочного суду над нею.

За даними НАБУ, у грудні 2016 року, за лічені дні до націоналізації ПриватБанку, його менеджмент вивів з банку 8,2 млрд гривень шляхом списання зобов'язання компаній-нерезидентів Louis Dreyfus Co Suisse SA та Quadra Commodities SA перед латвійським AS Privatbank, замінивши боржника на підконтрольну та пов'язану з ПриватБанком компанію Claresholm Marketing Ltd (Британські Віргінські острови).

Шмальченко інкримінують приховування злочину й усунення перешкод для його вчинення. Зокрема, їй закидають підробку протоколу кредитного комітету ПриватБанку заднім числом.

У цьому самому епізоді підозрюваним проходить колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, який також перебуває в міжнародному розшуку, і колишня начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Надія Конопкіна.

Після ПриватБанку Людмила Шмальченко була фінансовою директоркою Fintech Band, вийшла зі складу засновників компанії у 2021 році після отримання підозри.