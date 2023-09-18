Валюта дорожает. Наличные курсы

В понедельник, 18 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4 коп. и составляет 37,63. Курс продаж увеличился на 3 коп. до 38,39 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 38,8 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 3 коп. и составил 40,27 грн. Курс продажи поднялся на 4 коп. до 41,33 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,4 грн, максимальный – 40,9 грн. Для продажи минимальный курс – 40,6 грн, максимальный – 42 грн.

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