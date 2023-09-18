Валюта дорожчає. Готівкові курси

У понеділок, 18 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 4 коп. і становить 37,63. Курс продажу збільшився на 3 коп. до 38,39 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37 грн, максимальний – 38 грн. Для продажу мінімальний курс – 38 грн, максимальний – 38,8 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 3 коп. і становить 40,27 грн. Курс продажу піднявся на 4 коп. до 41,33 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,4 грн, максимальний – 40,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,6 грн, максимальний – 42 грн.

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