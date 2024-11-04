Валюта дорожает: Каким курсом доллар начинает неделю

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Какой наличный курс доллара

В понедельник, 4 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 7 коп. и составляет 41,13 грн. Курс продаж повысился на 8 коп. до 41,62 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,55 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 41,7 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и составляет 44,67 грн. Курс продаж увеличился на 15 коп. до 45,38 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,65 грн, максимальный – 45 грн. Для продажи минимальный курс – 45,15 грн, а максимальный – 45,65 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого не изменился и составил 10,03 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. до 10,57 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,5 грн, максимальный – 10,25 грн. Для продажи минимальный курс – 10,4 грн, а максимальный – 11 грн.

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