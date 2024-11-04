Валюта дорожчає: Яким курсом долар розпочинає тиждень

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Який готівковий курс долара

У понеділок, 4 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, зріс на 7 коп. і складає 41,13 грн. Курс продажу підвищився на 8 коп. до 41,62 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,55 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, максимальний – 41,7 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро зріс на 12 коп. і становить 44,67 грн. Курс продажу збільшився на 15 коп. до 45,38 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,65 грн, максимальний – 45 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,15 грн, а максимальний – 45,65 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого не змінився і становить 10,03 грн. Курс продажу зріс на 1 коп. до 10,57 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,4 грн, а максимальний – 11 грн.

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