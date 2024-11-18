Валюта дорожает: Какой курс доллара установили банки на понедельник

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Каков наличный курс доллара

В понедельник, 18 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 5 коп. и составляет 41,13 грн. Курс продаж повысился на 7 коп. до 41,66 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,6 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,55 грн, максимальный – 41,75 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и составляет 43,39 грн. Курс продаж вырос на 3 коп. до 44,17 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,5 грн, максимальный – 43,8 грн. Для продажи минимальный курс – 44 грн, а максимальный – 44,35 грн.

Каков курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 2 коп. и составляет 9,78 грн. Курс продажи не изменился – 10,34 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,4 грн, максимальный – 10,04 грн. Для продажи минимальный курс – 10,16 грн, а максимальный – 10,5 грн.

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