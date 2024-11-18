Валюта дорожчає: Який курс долара встановили банки на понеділок

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Який готівковий курс долара

У понеділок, 18 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, зріс на 5 коп. і складає 41,13 грн. Курс продажу підвищився на 7 коп. до 41,66 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,6 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,55 грн, максимальний – 41,75 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро піднявся на 5 коп. і становить 43,39 грн. Курс продажу виріс на 3 коп. до 44,17 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,5 грн, максимальний – 43,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 44 грн, а максимальний – 44,35 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого зменшився на 2 коп. і становить 9,78 грн. Курс продажу не змінився – 10,34 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,4 грн, максимальний – 10,04 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,16 грн, а максимальний – 10,5 грн.

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