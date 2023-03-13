Валюта начала дорожать. Наличные курсы валют
13.03.2023, 11:01
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 13 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 6 коп. и составляет 38,02 грн. Курс продажи поднялся на 4 коп. до 38,76 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38,3 грн. Для продажи минимальный курс 38,45 грн, максимальный – 39,25 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 29 коп. и составил 40,07 грн. Средний курс продаж увеличился на 28 коп. до 41,06 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,5 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,7 грн.
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