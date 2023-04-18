Валюта подешевела. Курсы валют в банках

Во вторник, 18 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1 коп. и составляет 37,46 грн. Курс продаж опустился на 6 коп. до 38,07 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,85 грн. Для продажи минимальный курс – 37,75 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 14 коп. и составляет 40,6 грн. Средний курс продаж упал на 10 коп. до 41,64 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,5 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41 грн, максимальный – 42,25 грн.

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Анна Ішутіна

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