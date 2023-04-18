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Банкиры улучшили инфляционные и курсовые ожидания

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 10:14
Банкиры улучшили инфляционные и курсовые ожидания - Фото
Гривня і долар (Фото - Depositphotos)

В апреле 2023 среди банкиров улучшились инфляционные и курсовые ожидания. Об этом свидетельствуют данные опросов НБУ.

В течение следующих 12 месяцев банкиры прогнозируют курс гривны на уровне 41,38 грн/доллар. В январе они ожидали курс 42,70 грн/доллар.

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Финансовые аналитики в марте прогнозировали курс 41,29 грн/доллар по сравнению с 41,11 грн/доллар в январе.

По состоянию на начало апреля отдельные банки вообще начали покупать доллар по курсу ниже официального.

Банкиры также улучшили ожидание роста потребительских цен в последующие 12 месяцев до 17,4% с 22,9% в январе. Финансовые аналитики прогнозируют инфляцию 16,8% (в январе ожидали 18,1%).

Наталія Софієнко
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НБУ инфляция курс гривны
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