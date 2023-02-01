Валюта в банках дешевеет
01.02.2023, 11:05
Фото: depositphotos.com
В среду, 1 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5 коп. и составил 39,93 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. – до 40,54 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,1 грн, максимальный – 40,15 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 3 коп. и составил 42,73 грн. Средний курс продаж опустился на 4 коп. – до 43,78 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 41,35 грн, максимальный – 43,33 грн. Для продажи минимальный курс – 43,2 грн, максимальный – 45 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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