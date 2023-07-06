Валюта в банках дешевеет. Наличные курсы
06.07.2023, 10:59
Фото: Pexels
В четверг, 6 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4 коп. и составляет 36,63 грн. Курс продаж уменьшился на 1 коп. – 37,37 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,15 грн, максимальный – 36,92 грн. Для продажи минимальный курс – 37,20 грн, максимальный – 37,65 грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Средний курс покупки евро снизился на 8 коп. и составляет 40,06 грн. Средний курс продаж снизился на 4 коп. до 41,11 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,15 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – 40,65 грн, максимальный – 41,80 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
Последние новости
Комментарии